Канберра, 6 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Первая неделя весны принесет во все штаты и территории Австралии дожди, за которыми могут последовать наводнения. Об этом 6 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Не стоит удивляться, ведь 1 сентября в Австралии началась весна, а не осень. Погодные сезоны на континенте не совпадают с привычными календарными, поскольку Австралия расположена южнее экватора.

Сайт Weatherzone показывает, что система низкого давления и холодный фронт, встречающиеся с тропической влагой, сформируют полосу ливневых туч на северо-западе Австралии, которая покроет весь континент.

Первым под удар стихии подпадет штат Западная Австралия. С ливнями жители региона столкнутся уже 6 сентября.

Затем влажная погода придет на Северную территорию и в Южную Австралию. 8 и 9 сентября юго-восток и восток страны испытают на себе мощные ливни.