Канберра, 6 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Жителей Австралии призывают чаще спрашивать своих близких и коллег, действительно ли они в порядке. Кампания по повышении чувства сопричастности друг к другу началась в стране еще на фоне локдаунов, когда миллионы людей испытывали стресс. Об этом 6 сентября рассказали журналисты телеканала Nine News.

Поддержка

«RUOK?» («Ты в порядке?») — эта надпись все чаще стала появляться на принте на одежде, в соцсетях или на различных вывесках в городе. Отмечается, что наиболее живо кампания проходит в Новом Южном Уэльсе, Виктории и на Австралийской столичной территории.

Однако работодатели призывают людей задавать вопрос в искреннем ключе, а не символическом.

«Не ждите, пока кто-то явно будет огорчен или будет находиться в кризисной ситуации, прежде чем спрашивать. Если вы спросите людей искренне, ваша поддержка может изменить ситуацию, с чем бы они ни столкнулись», — отметила в интервью Nine NewsКэтрин Ньютон, которая работает генеральным директором одной из частных компаний.