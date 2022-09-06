Вашингтон, 6 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Основатель SpaceX Илон Маск высказался о персонажах сериала «Властелин колец: Кольца власти». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти»

«Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж — трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая», — написал Маск. Премьера шоу «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 2 сентября 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, первый эпизод сериала «Властелин колец: Кольца власти» установил рекорд по числу просмотров на стриминговом сервисе Prime Video за первые сутки после премьеры. За первые сутки первую серию шоу посмотрели 25 млн зрителей.