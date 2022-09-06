Вашингтон, 6 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Риск обострения политического насилия в следующие несколько лет вызывает обеспокоенность у 64% американских граждан, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает The Hill.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Погром

В январе 2021 года, когда вопрос был поставлен подобным образом впервые, обострения политического насилия в стране ожидали 51% граждан. В декабре же того года такого же мнения придерживались 57% опрошенных, а это означает, что новый опрос знаменует собой первый случай, когда более 6 из 10 американцев выразили повышенное ожидание политического насилия.

Тенденция к росту подобных настроений наблюдается в течение нескольких месяцев после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, когда сотни людей штурмовали здание, чтобы оспорить победу кандидата-демократа Джо Байдена в Коллегии выборщиков.

Помимо погрома в Капитолии, угрозы политического насилия стали довольно регулярным явлением по острым внутриполитическим проблемам. Несмотря на все большие ожидания политического насилия, значительное большинство — 86% опрошенных — заявили, что сила или насилие всегда неприемлемы для достижения политических целей. Четырнадцать процентов сказали, что это может быть приемлемо, если они считают это необходимым.