Тирасполь, 6 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сохранил высокий «жёлтый» уровень террористической опасности до 21 сентября. Указ был опубликован 6 сентября на сайте главы ПМР.

Приднестровье

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) срок действия высокого «жёлтого» уровня террористической опасности на 15 суток», — говорится в документе.

На въезде в города останутся блокпосты. Усиленные патрули продолжат проверку документов.

Напомним, 26 апреля в Приднестровье после серии терактов, следы которых ведут на территорию б. УССР, ввели «красный код» террористической опасности. Из-за этого были отменены основные торжества на 9 Мая. На «жёлтый» его сменили 25 мая и с тех пор продлевают.