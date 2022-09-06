Канберра, 6 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Ключевая ставка в Австралии достигла семилетнего максимума после того, как центральный банк страны решил повысить её в очередной раз на протяжении последних пяти месяцев. Об этом 6 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары

Резервный банк Австралии принял решение поднять целевую процентную ставку на 50 базисных пунктов с 1,85% до 2,35%. В последний раз ключевая ставка в Австралии была выше в декабре 2014 года, когда она составляла 2,50%.

Решение означает, что у заемщика по ипотечному кредиту в размере 500 000 долларов выплаты увеличатся на 144 доллара, а у заемщика с кредитом в 1 миллион долларов ежемесячные выплаты увеличатся на 288 долларов.

Журналисты напоминают, что с мая, когда процентная ставка составляла теперь уже давно забытые 0,1 процента, размер ежемесячных ипотечных отчислений вырос на 600 долларов в месяц для тех, у кого кредит размером в 500 000 долларов.