Чита, 6 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Восток ГеоСервис» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по разработке Култуминского месторождения. Соответствующий документ на полях Восточного экономического форума — 2022 подписали генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов и бенефициар ООО «Восток ГеоСервис» Владислав Свиблов. Подробности 6 сентября сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Правительство Забайкалья Первую руду с Култуминского месторождения в Забайкалье планируют получить в 2024 году

Инвестором проекта выступает ООО «Восток ГеоСервис». На базе Култуминского золото-железо-медного месторождения планируется создание предприятия по производству медного золотосодержащего концентрата, а также сплава Доре.

«Необходимо работать с каждым проектом индивидуально. Инвесторов надо поддерживать, помогать им в запуске и реализации проектов. Но важно, чтобы и те проекты, которые реализуются с государственной поддержкой, помогали развиваться региону и создать комфортные условия для жизни людей на Дальнем Востоке», — отметил Юрий Трутнев.

Ожидается, что разработка месторождения будет вестись открытым способом, а производительность будущего Култуминского ГОКа составит до 10 миллионов тонн руды в год. Выйти на добычу руды планируется в беспрецедентно короткие для отрасли сроки — в течение двух лет с момента получения лицензии. Инвестиции в проект составят свыше 60 миллиардов рублей.

Соглашение также предусматривает поддержку региона в строительстве полноценной инфраструктуры для работы комбината, в том числе сетей электроснабжения, водопровода, подъездной автодороги.

«Масштабный и важный для развития региона и всей страны проект. Стоит задача обеспечить его реализацию, сформировать оптимальные условия — налоговые, финансовые, инфраструктурные. На первом этапе вместе с инвестором определим эти условия, на втором — предоставим статус резидента ТОР и обеспечим выполнение планов», — отметил Николай Запрягаев.

«Сделан ещё один шаг в большом деле превращения Забайкальского края из региона с большим потенциалом в регион больших реализованных возможностей. Подписанное соглашение открывает перспективу появления нового большого предприятия и создания около 2,4 тысячи рабочих мест, а также совершенствования инфраструктуры, в частности, очень важного для восточного Забайкалья капремонта региональной автодороги Газимурский завод — Батакан — Зерен», — подчеркнул губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Култуминское месторождение — один из крупных перспективных горнорудных проектов в Забайкалье. Для его реализации в текущих условиях необходимы особые подходы к инжинирингу и проектированию с опорой на российское технологическое оборудование. Успешное развитие этого проекта потребует привлечения финансирования, а также поддержки со стороны институтов социально-экономического развития и руководства края. Мы рады, что можем на эту поддержку рассчитывать», — рассказал бенефициар ООО «Восток ГеоСервис» Владислав Свиблов.

Как собрало ИА REGNUM, Култуминское месторождение в Забайкальском крае, где есть запасы меди, золота, серебра и железа, было передано в пользование за 2,6 млрд рублей.

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