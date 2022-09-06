Канберра, 6 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Жителям Австралии лучше заправить свои автомобили до начала следующего месяца, потому что цены на бензин вот-вот резко подскочат в стране. Об этом 6 сентября предупредили журналисты телеканала Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Стоимость топливо на заправках будет расти по двум причинам, одна из них — внутренняя, а другая — внешняя.

Срок действия предвыборной «бюджетной пилюли «бывшего правительства Австралии под руководством Скотта Моррисона, что выражается во временном снижении топливного акциза на каждый литр топлива, истекает 1 октября.

А Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) уже приняла решение сократить добычу на 100 000 баррелей в сутки.

Оба эти решения приведут к резкому росту цен на бензин, пишут журналисты.