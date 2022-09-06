Пенза, 6 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Пензенской области с принятием закона о сохранении плодородия почв прогнозируется дальнейший рост урожайности, следовательно, и потребности в объеме площадей для хранения продукции растениеводства возрастут. Об этом 6 сентября сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Губернатор обратил внимание на необходимость дальнейшего наращивания возможностей для стационарного хранения зерна. В Пензенской области в настоящее время действуют элеваторы общим объемом 1,7 млн тонн, примерно такой же объем зернохранилищ ангарного типа имеется в хозяйствах. В резерве есть «рукава», которые используются для хранения фуражного зерна.

«Нам надо думать о развитии элеваторных мощностей в Пензенской области. У нас нет такой острой проблемы хранения урожая, как в других регионах, но есть определенный дефицит. Давайте стимулировать в регионе увеличение элеваторных площадок», — нацелил Мельниченко.

Губернатор не сомневается, что депутаты Законодательного Собрания на ближайшем заседании одобрят соответствующий закон.

«Когда мы выйдем на целый блок нормативно-правовых актов, регулирующих севооборот, если будем меры повышения плодородия почв внедрять, урожайность должна расти по региону. Соответственно, вопрос ближайшего дня — это достаточность ресурсов наших элеваторов. Над этим вопросом надо тщательно поработать», — резюмировал глава Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, для сохранения зерна в Пензенской области работают 22 элеватора, зерносклады и хлебоприемное предприятие. В них умещается порядка 3,4 млн тонн урожая.

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