Владивосток, 6 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Тема мобилизации не запланирована для обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 6 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаёте эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», — сказал он в интервью ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для того, чтобы организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, необходимо выстроить фундамент закреплённых договоренностей, однако пока об этом речь не идёт.