Чебоксары, 6 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В России после «периода торможения» кредитования «ситуация успокоилась» и возрос спрос на ипотечные кредиты. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков в комментарии телеканалу «ДумаТВ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Говоря о ситуации с выдачей ипотеки, парламентарий отметил, что ранее был «период торможения» кредитования.

«Он был связан с тем, что ситуация на рынке резко изменилась в связи и со стоимостью привлекаемых ресурсов, и с осторожностью банков по выдаче кредитов заёмщикам, потому что они не понимали, что происходит на рынке», — сказал Анатолий Аксаков.

Он отметил, что в этих условиях «более аккуратно» стали »предъявлять спрос» на ипотеку и жители страны.

«Сейчас ситуация успокоилась и есть понимание того, что всё нормально, в управляемом правительством, Центральном банке русле, и люди начали охотнее брать кредиты, и банки начали более активно предлагать эти кредиты», — пояснил парламентарий.

Напомним, в марте–июле 2022 года жители Чувашии реструктуризировали в банках задолженность почти по 3500 кредитным договорам на сумму более 1,2 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявлял, что несмотря на льготные ставки, на рынке ипотеки РФ следует ждать затишье до конца 2022 — начала 2023 года.

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