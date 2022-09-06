Ярославль, 6 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Для работы в Ярославле на маршрутах обещственного транспорта планируется закупить около 700 новых автобусов. Об этом сообщают «Вести-Ярославль».

yarregion.ru Новые автобусы 176 маршрута в Ярославле

Речь о новых автобусах зашла во время встречи врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева с работниками Ярославского завода дизельной аппаратуры. Вопрос транспортной доступности подняли сами заводчане. В ответ глава региона сообщил, что планируется закупить почти 700 новых автобусов.

«По предварительной договорённости с заводами, они уже готовят под наш заказ автобусы. А деньги найдём. Понятно, что это кредитный ресурс, который был бы с минимальной процентной ставкой», — прокомментировал Михаил Евраев.

В эфире «Первого Ярославского» глава области уточнил и необходимую сумму — это 8 миллиардов рублей для Ярославля и района. Часть этих денег планируется получить из фонда национального благосостояния.