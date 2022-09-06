Молдавия, 6 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Пикет у администрации президента Молдавии Майи Санду с требованием её отставки провели 5 сентября сторонников оппозиционной молдавской партии «Шор». Ход протестной акции транслировала пресс-служба названной партии на своих страницах в социальных сетях.

Gov.md Майя Санду

Участники протестов принесли с собой плакаты со лозунгами: «Майя уйди» и «Оставь нас», при этом в разговоре с представителями СМИ манифестанты заявили, что нынешний молдавский лидер ответственна за резкий рост цен в Молдавии и обвинили Санду в оказании давления на оппозицию.

При этом, по данным издания «Комсомольская правда в Молдавии», такая же акция состоялась утром 6 сентября около дома президента Молдавии, и в ней вновь принимали участие сторонники оппозиционной партии «Шор».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполю не удаётся добиться от Кишинёва снятия бюрократических барьеров при импорте лекарств в ПМР.