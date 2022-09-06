Кудымкар, Пермский край, 6 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Кудымкарском городском округе Пермского края местную администрацию в судебном порядке обязали отремонтировать дороги, сообщили в краевой прокуратуре.

Дорога

При обследовании автодорог по ул. Никулина, 8 марта, Пушкина, Нагорная, Мира, Народная, Голева в селе Пешнигорт выявлены просадки, выбоины, колеи. На трассах отсутствуют водоотводные канавы и водопропускные трубы.

Из-за бездействия чиновников проблему плохих дорог пришлось решать в судебном порядке. Прокуратура потребовала обязать мэрию привести дорожную сеть в порядок.

Суд удовлетворил иск. Срок для ремонта дорог определён до 1 сентября 2023 года. Решение суда в законную силу не вступило