Рабочий посёлок Куйтун, Иркутская область, 6 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о награждении мальчика, оказавшего помощь пострадавшим в аварии.

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Ночью 20 августа житель поселка Тулюшка Куйтунского района Илья Шевелёв проснулся от сильного грохота. Выглянув в окно, он обнаружил, что пропало уличное освещение. Выйдя из дома, подросток увидел упавший фонарный столб, а рядом с ним — разбитый автомобиль. Стоящая возле иномарки автомобилистка сообщила, что в салоне находится ее сын. От удара задние двери автомашины заблокировались и самостоятельно у мальчика выбраться не получалось. Илья помог школьнику покинуть авто и оставался с ним до приезда медиков.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пострадавших. Благодаря тому, что они были пристегнуты, серьезных травм удалось избежать.

На первосентябрьской линейке начальник отдела полиции (дислокации р. п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» Роман Карташов поблагодарил юного земляка за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Подполковник полиции вручил Илье Шевелёву и его родителям благодарственное письмо и памятный подарок.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 по 14 августа в Иркутской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли, 62 получили травмы различной степени тяжести, из них 17 — несовершеннолетние.

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