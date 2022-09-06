Воронеж, 6 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин раскритиковал темпы работ по реконструкции проспекта Революции — центральной улицы города. Вопрос обсуждался 5 сентября на еженедельном планёрном совещании в мэрии, сообщили в пресс-службе администрации города.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Проспект Революции

В частности, Кстенин выразил свою обеспокоенность темпами работ и поручил пригласить подрядчика для обсуждения возникающих проблемных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчиком работ по реконструкции проспекта Революции выступает компания «Воронежэнерго» — филиал «Россети Центр». Только за последние три месяца вопросы к проведению работ возникали и у прокуратуры, в связи с вырубкой деревьев, и у управления по охране объектов архитектурного наследия — после того, как рабочие повредили фасад «Дома губернатора». А в июне разразился скандал, после того, как в брусчатке, которую планировалось уложить на обновлённом проспекте, обнаружили фрагменты могильных плит.