Москва, 6 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Риски эскалации конфликта в Приднестровье сохраняются, и важно, чтобы в других государствах понимали, какие могут быть последствия. Об этом 6 сентября заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын.

ИА «Новости Приднестровья» Бендерская крепость

«Да, опасность эскалации есть. В период апреля-июня в Приднестровье совершён ряд откровенно террористических актов, следы которых, как отмечают в Тирасполе, ведут [в б. УССР]», — сказал Тряпицын.

По его мнению, в данном случае обе стороны понимают, что может последовать в случае разворачивания «горячего» сценария. Кроме того, важно, чтобы это понимали в других странах, особенно — в соседних.

Напомним, в апреле в Приднестровье с помощью БПЛА были совершены два взрыва на территории воинской части. Неизвестные также обстреляли из гранатомётов здание министерства госбезопасности и подорвали две радиоантенны в посёлке Маяк. 5 июня на территории воинской части приднестровских миротворцев во дрон сбросил два взрывных устройства. Во всех этих случаях есть подтверждения о причастности киевского режима.