Сеул, 6 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Жертвами тайфуна «Хиннамнор» в Южной Корее стали два человека. Ещё десять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

FramaKa Последствия тайфуна

В Пхохане провинции Кёнсан-Пукто обнаружено тело 75-летней женщины, унесённой потоками воды. Тёло ещё одной пожилой женщины обнаружено в подтопленном доме в городе Кёнчжу.

В уезде Ульчжу пропал без вести 25-летний мужчина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он упал в реку.

Восемь человек пропали без вести в затопленных подземных гаражах в городе Пхохан. В настоящее время спасатели ведут работы по осушению парковок и поиску тел.

Сообщается, что почти 3000 человек были эвакуированы по соображениям безопасности. Свыше 66 тыс. домохозяйств временно остались без электричества.