Лондон, 6 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон произнес речь на ступенях Даунинг-стрит, в которой ни за что не извинился и перечислил достижения своей администрации, а затем отправился подавать прошение об отставке королеве в ее шотландском поместье Балморал, сообщает Financial Times.

Stemoc Борис Джонсон

Джонсон был вынужден объявить о своем уходе в июле 2022 года после череды скандалов и отставки более 50 министров и других чиновников правительства.

Во вторник 6 сентября он заявил, что поддержит нового премьер-министра Лиз Трасс, которая накануне стала лидером Консервативной партии.

«Я как одна из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию, и я плавно войду в атмосферу и незаметно упаду в каком-нибудь отдаленном, безвестном уголке Тихого океана, — сказал он. — Как Цинциннат [римский военачальник и двукратный диктатор V века до н. э. — прим. ИА REGNUM], я возвращаюсь к своему плугу и буду оказывать этому правительству только самую горячую поддержку».

Джонсон не стал останавливаться на множестве сложных проблем, стоящих перед его преемником, от стремительно растущей инфляции и ожидаемой рецессии до волны забастовок.

Вместо этого он сосредоточился на позитивных событиях, отметив, что частные инвестиции «хлынули потоком», а уровень безработицы в Великобритании стал самым низким за последние полвека. «Мы заставили экономику снова двигаться, несмотря на оппозицию и скептиков», — подытожил он.