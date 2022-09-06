Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Отопительный сезон стартует 6 сентября в Подпорожском, Тосненском и Тихвинском районах Ленинградской области, сообщили в пресс-службе областной администрации.

ИА REGNUM Батарея

Периодическое протапливание начинается 6 сентября в детсадах, школах и больницах, затем — в жилых домах.

«В ближайшее время к отопительному сезону присоединятся и остальные районы», — заметили в пресс-службе, добавив, что периодическое протапливание не только согревает жителей, но и позволяет убедиться в полной готовности инфраструктуры.

В администрации региона указали на то, что непрерывный отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превысит +8 градусов.

«Но по решению местной администрации он может стартовать раньше», — уточнили в обладминистрации.

В свою очередь главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отметил, что температура первой пятидневки сентября 2022 года в Петербурге составила +9,1 градусов, а такого значения не наблюдалось в городе 106 лет. По прогнозу до конца декады характер погоды не поменяется, но немного теплее станет к выходным дням. В ближайшие дни в Ленобласти температура воздуха ночью будет колебаться в районе +2…+9 градусов, а днем +8…+15 градусов.