Александр Полегенько,
6 сентября 2022, 12:54 — REGNUM Митинг-концерт в поддержку специальной военной операции состоялся в Севастополе 5 сентября. На мероприятии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Концерт состоялся на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» при поддержке Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия».
Перед зрителями выступили севастопольские исполнители и творческие коллективы.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выход мыс Николаевский. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники митинг-концерта в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Русская весна в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Концерт в поддержку СВО прошёл на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На летней эстраде Приморского бульвара прозвучали военные песни и современные композиции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники гуманитарных миссий в ДНР и ЛНР и выступили перед зрителями и рассказали о своих поездках, о встречах с жителями Донбасса
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фонтан на площади Нахимова в Севастополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Выход мыс Николаевский. Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM