Челябинск, 6 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Челябинске местную жительницу наказали за оскорбления, размещённые ею в одной из социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Uriston.com Штраф

Установлено, что в мае между пострадавшим и представителями приюта для животных произошёл конфликт. А затем гражданин обнаружил на странице благотворительного фонда помощи животным оскорбления в свой адрес, в том числе с применением нецензурной брани.

Размещённый представителями фонда материал просмотрели более 300 интернет-пользователей. Личность гражданки, опубликовавшей его, установили. Мировой судья постановил оштрафовать её на пять тысяч рублей.

Добавим, КоАП РФ предусматривает для граждан сравнительно мягкие штрафы за оскорбление. При этом должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а юридические лица — от 200 тыс. до 700 тыс. рублей.