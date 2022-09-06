Владивосток, 6 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил на сессии ВЭФ-2022 «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?».

Stefan Kühn Транссиб и БАМ

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«Треть Байкало-Амурской магистрали проходит по территории Хабаровского края, её конечные порты — Советская Гавань и Ванино.⠀

Петр Великий прорубил окно в Европу, а Владимир Владимирович Путин открыл ворота на востоке страны. В 2008 году через порты региона переправлялось 8 млн тонн грузов. В прошлом году их провозная способность увеличилась почти до 44 млн тонн. Перспектива ближайших лет — наращивание этого объёма в два раза.⠀

Отдельное внимание уделено — энергоснабжению БАМа. Ниманская ГЭС способна стать самым доступным и дешевым источником электроэнергии для магистрали. Реализация проекта максимально коррелируется с исполнением поручения президента России по строительству в бассейне реки Амур новой гидроэлектростанции», — сообщил Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, На Восточном экономическом форуме 6 сентября состоялась сессия «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений», которую проводил Международный дискуссионный клуб «Валдай».