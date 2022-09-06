Москва, , 10:35 — REGNUM В Кремле позитивно оценивают высказывание президента США Джо Байден о том, что он не считает Россию страной — спонсором терроризма. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США и Россия

«Сама постановка вопроса о признании России страной — спонсором терроризма чудовищна. Конечно, хорошо, что президент США так ответил», — подчеркнул представитель Кремля.

«Даже задавать такой вопрос — это то, что очень сложно понять умом», — отметил Песков, но при этом добавил, что слова Байдена вряд ли можно расценивать как смягчение антироссийской риторики США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что не считает необходимым внесение России в американский перечень стран — спонсоров терроризма.

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