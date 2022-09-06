Чита, , 10:32 — REGNUM Министерству ЖКХ Забайкалья поручено заняться проектом перевода жилых домов в Чите на газовое отопление, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам первого заместителя председателя правительства края Андрея Кефера, на эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 306 миллионов рублей.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы с вами провели большую работу с Минприроды России и получили такой результат — всего в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в 2022 году на эти цели запланировано 3,3 миллиарда, в 2023 году — почти 3 миллиарда рублей. Это большая системная работа, реализация этого проекта должна быть в особом приоритете в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края. Прошу минЖКХ и все заинтересованные структуры уделять этому направлению повышенное внимание», — поручил Андрей Кефер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае разработан перспективный топливно-энергетический баланс, на основе которого создадут схему газификации.

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