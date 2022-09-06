Владивосток, 6 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Кремле плохо относятся к неточным формулировкам и их неточным переводам. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 6 сентября, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о неверном переводе его высказываний.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано заявил, что слова Борреля о России, якобы названной «фашистским государством и фашистским режимом», были неправильно переведены.

«Мы плохо относимся к таким переводам. И плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные переводы», — сказал Песков журналистам в кулуарах ВЭФ.

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