Казань, 6 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Из Владивостокского морского торгового порта 6 сентября отправился в Татарию первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Перевозка в дальнейшем будет осуществляться дважды в месяц со станции Владивосток на станцию Тихорецкая с возможностью автовывоза внутри Татарии и других городов Поволжья. Время в пути займет 11 суток. Большинство поставок до этого проходили через Москву.

Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Fesco Герман Маслов рассказал о планах по курсированию поездов.

«Сейчас будет курсировать два поезда в месяц. Планируем выйти на большую частоту. Надеемся, что построим «мост» между Китаем, странами АТР и Татарстаном», — отметил он.

Глава Татарии Рустам Минниханов принял участие в пуске первого контейнерного поезда и обратил внимание на то, что он максимально загружен. Вопрос логистики в настоящее время особенно актуален для производств. Кроме стран АТР, необходимо рассматривать рынки Турции и Ирана, добавил Минниханов.

Сегодня же было подписано соглашение о намерениях между правительством Татарии и ПАО «Транспортная группа Fesco».

Затем на полях Восточного международного форума глава РТ встретился с председателем Совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Андреем Севериловым.

Ранее ИА REGNUM передавало, стоимость контейнерных перевозок из Китая увеличилась сразу после пандемии коронавируса, заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

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