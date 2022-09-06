Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Ленинградская область доставила в подшефный город Енакиево в Донецкой Народной Республике спортивный инвентарь, тренажёры и экипировку. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ГТО

В Енакиево приехали уже две фуры со спортивным оборудованием. Подшефный город также ожидает третью машину. Жители Ленинградской области, помимо гуманитарной помощи, также ведут методическую работу по организации тренировок и сдаче нормативов российской системы ГТО.

«К 1 сентября Ленобласть изготовила для первоклассников Енакиево Дневники «ГТО», а спортсмены продолжают участвовать в соревнованиях, проводимых в Ленобласти», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что ранее школы Енакиево получили от региона оборудование для компьютерных классов. Оно включает в себя 432 ноутбука, многофункциональные устройства (МФУ) и стойки для интерактивных панелей.