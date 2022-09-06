Москва, , 10:30 — REGNUM В РФ проценты по вкладам в юанях никогда не будут высокими и вряд ли даже обгонят инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Юань в российской экономике постепенно становится более ликвидной валютой, — констатировал Ковригин. — Некоторые российские компании даже выпустили еврооблигации, номинированные в китайской валюте. Появилось больше инструментов для инвестирования в юанях, поэтому банки чаще стали предлагать вклады в этой валюте. Кроме того, такие предложения вызваны стремлением банков удержать клиентов, не доверяющих рублю в долгом сроке. Инвестиции в долларах и евро для российских банков сопряжены сейчас с большими рисками — возможные блокировки на биржах, запреты на переводы и прочее».

Вместе с тем он отметил, что прямого доступа на китайскую биржу или к акциям зарубежных компаний, номинированных в юанях через Санкт-Петербургскую биржу у жителей РФ нет.

«Акции Китая на международном рынке менее ликвидны, чем американские. Это является ограничителем развития услуг вкладов в юанях, — сказал Ковригин. — Проценты по вкладам в китайской валюте из-за этого никогда не будут высокими и вряд ли обгонят даже инфляцию. Перспективнее гонконгский доллар — Санкт-Петербургская биржа предоставила доступ к торгам акциями, номинированными в этой валюте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что российские банки будут наращивать операции по вкладам в альтернативных доллару и евро валютах, в том числе в юанях.

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