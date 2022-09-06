Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Для газификации Камчатки необходимо топливо по регулируемой внутренней цене. На совещании в Петропавловске-Камчатском с президентом России Владимиром Путиным председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон предложил использовать для поставок газа на Камчатку проект «Сахалин-2».

Алексей Лукашевич Сахалин

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«Мы предлагали и просим вашей поддержки в решении вопроса о выделении дополнительной ресурсной базы СПГ-проектов, в лицензионных условиях которых можно закрепить обязательства о поставке необходимых 600 миллионов кубометров газа на Камчатку по регулируемым ценам. На первом этапе, как предложение, даже с учетом того, что «Сахалин-2» стал российским юридическим лицом, наверное, пока возможно проработать вопрос поставки необходимого количества СПГ с этого месторождения», — сказал Михельсон.

Он отметил, что для реализации поручения по газификации Камчатки к 2024 году будут построены регазификационный терминал и челноки.

Владимир Путин сказал, что вопрос использования газа с проекта «Сахалин-2» будет дополнительно проработан. Глава государства подчеркнул, что желающих войти в него много, среди них как отечественные, так и иностранные компании.

«Но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского поддержал возрождение на Дальнем Востоке судостроения и судоремонта.