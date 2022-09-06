Владивосток, , 10:26 — REGNUM Для того, чтобы организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, необходимо выстроить фундамент закреплённых договоренностей, однако пока об этом речь не идёт. Об этом 6 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось», — сказал он в интервью изданию «Известия», уточнив, что встреча ради встречи в этом случае никому не нужна.

«Для того, чтобы такая встреча могла состояться, и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне», — добавил представитель Кремля.

«Об этом пока речи не идёт», — также пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что до конца 2022 годы президент России Владимир Путин выступит со своим посланием к Федеральному собранию, сроков проведения этого мероприятия на данный момент нет.