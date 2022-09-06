Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Ленинградской области задержали бывшего главного врача районной больницы, двух его коллег и главного бухгалтера по делу о крупном мошенничестве с «мертвыми душами». За несколько лет они смогли на них «заработать» 215,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Изъятые средства во время обысков lenobl. sledcom.ru

Как уточнил источник ИА REGNUM знакомый с ситуацией, речь идет о Токсовской межрайонной больнице Всеволожского района области и ее бывшем главном враче Викторе Федотове. Как считает следствие, с января 2018 года по апрель 2022 года он, два его заместителя, главный бухгалтер и иные должностные лица медучреждения фиктивно «трудоустроили» 14 физических лиц. Злоумышленники имели доступ к счетам «сотрудников» и получали за них зарплату. Таким образом за четыре года их незаконный доход составил 215 686 553 рублей.

По уголовному делу было проведено 14 обысков в жилищах, дачных домах подозреваемых и иных лиц, имеющих причастность к совершению данного преступления, а также по месту их работы и в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

«Изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте», — отметили в ведомстве, добавив, что бывший главный врач и трое должностных лиц больницы задержаны. В ближайшие дни им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В свою очередь ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти сообщили, что мошенническую схему в подведомственном им учреждении здравоохранения обнаружила новая администрация больницы.

«Администрация больницы в ходе внутренней финансовой проверки обнаружила мошенническую схему и обратилась в правоохранительные органы. Оказывается полное содействие следствию», — указали в пресс-службе областного комздрава.