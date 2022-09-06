* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 6 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) осудила взрыв возле посольства России в Кабуле и потребовала от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гарантировать безопасность дипмиссий. В то же время МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудил это нападение и заверил дипломатов в обеспечении безопасности.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

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Напомним, взрыв прогремел около 11:00 5 сентября. В МИД России заявили, что «неизвестный боевик привёл в действие взрывное устройство» у входа в консульский отдел посольства России в Кабуле.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что смертник хотел устроить взрыв в толпе. Но, не дойдя до места назначения, он был обстрелян силами безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что вызвало детонацию взрывчатки.

Халид Задран, представитель полиции Кабула, заявил, что в результате взрыва погиб один мирный житель и ещё десять человек получили ранения. В МИД России подтвердили, что при взрыве также погибли двое сотрудников посольства.

UNAMA выразила соболезнования семьям погибших и заявила, что, учитывая последние события, подчёркивает необходимость принятия властями мер по обеспечению безопасности населения и дипмиссий.

В ответ на взрыв у посольства РФ в Кабуле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы этого теракта «будут наказаны в самое ближайшее время». Как сообщает радио Sputnik, глава российского МИД отметил, что меры по охране российского посольства в Кабуле усилены, в том числе с привлечением дополнительных солдат и разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В свою очередь министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудило взрыв и выразило соболезнования правительству России и семьям погибших.

Пресс-секретарь министерства Абдул Каххар Балхи написал в «Твиттере», что органы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали всестороннее расследование и предпримут более серьёзные меры для обеспечения безопасности российского посольства, чтобы никакие возможные угрозы не мешали работе дипмиссии.

Балхи написал, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет тесные отношения с Россией и не позволит таким действиям врагов негативно сказываться на отношениях между двумя сторонами.

Отметим, что это первое нападение на дипломатическое учреждение в Кабуле после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).