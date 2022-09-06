Владивосток, 6 сентября 2022, 10:27 — REGNUM Сбер за III квартал выдержал больше DDoS-атак, чем за последние пять лет Сбербанк в течение третьего квартала этого года выдержал около 450 DDoS-атак. Это больше, чем за последние пять лет, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего в эти дни во Владивостоке. «За последний квартал около 450 DDoS-атак выдержал Сбер и 350 — наши дочерние компании, рассказал он. — Это много, это все атаки, которые мы имели за последние пять лет».
«Алкоголизм и борьба с ним»
Сбер за III квартал выдержал больше DDoS-атак, чем за последние пять лет
Преступления в сфере информационных технологий включают в себя такие виды, как несанкционированный доступ к информации и банковским счетам, распространение вредоносных вирусов, спама и противоправной информации, а также вмешательство через сети в работу систем, управляемых при помощи компьютерных технологий.
С распространением информационных технологий и увеличением количества процессов, управляемых с помощью компьютеров, подключённых к сетям, масштаб и опасность киберпреступности во всём мире возрастает. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН назвала киберпреступность одной из главных проблем.
Кибербезопасность подразумевает технические, организационные и юридические меры по борьбе с киберпреступностью. Разрабатываются программные средства для противодействия киберпреступности, крупные компании имеют в своей структуре подразделения по кибербезопасности.
Законодательством многих стран, в том числе Российской Федерации, установлена как административная, так и уголовная ответственность за правонарушения в сфере информационных технологий. В некоторых случаях киберпреступления могут подпадать под категорию преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, в некоторых случаях – наказываются специальными нормами права.
Для киберпреступности характерна ситуация, когда преступник и жертва преступления находятся в разных странах, что делает необходимой международную координацию борьбы с преступлениями такого рода. В частности, 23 ноября 2001 года в Будапеште была принята Конвенция Совета Европы ETS № 185 о преступности в сфере компьютерной информации. Из-за несогласия с положением о трансграничном доступе к компьютерным системам в настоящее время подпись России под Конвенцией отозвана.
С распространением информационных технологий и увеличением количества процессов, управляемых с помощью компьютеров, подключённых к сетям, масштаб и опасность киберпреступности во всём мире возрастает. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН назвала киберпреступность одной из главных проблем.
Кибербезопасность подразумевает технические, организационные и юридические меры по борьбе с киберпреступностью. Разрабатываются программные средства для противодействия киберпреступности, крупные компании имеют в своей структуре подразделения по кибербезопасности.
Законодательством многих стран, в том числе Российской Федерации, установлена как административная, так и уголовная ответственность за правонарушения в сфере информационных технологий. В некоторых случаях киберпреступления могут подпадать под категорию преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, в некоторых случаях – наказываются специальными нормами права.
Для киберпреступности характерна ситуация, когда преступник и жертва преступления находятся в разных странах, что делает необходимой международную координацию борьбы с преступлениями такого рода. В частности, 23 ноября 2001 года в Будапеште была принята Конвенция Совета Европы ETS № 185 о преступности в сфере компьютерной информации. Из-за несогласия с положением о трансграничном доступе к компьютерным системам в настоящее время подпись России под Конвенцией отозвана.