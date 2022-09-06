Владивосток, 6 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Сбер за III квартал выдержал больше DDoS-атак, чем за последние пять лет Сбербанк в течение третьего квартала этого года выдержал около 450 DDoS-атак. Это больше, чем за последние пять лет, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего в эти дни во Владивостоке. «За последний квартал около 450 DDoS-атак выдержал Сбер и 350 — наши дочерние компании, рассказал он. — Это много, это все атаки, которые мы имели за последние пять лет».