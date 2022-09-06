Ульяновск, , 10:24 — REGNUM В Ульяновской области взять под стражу местный житель, которого обвиняют в надругательстве над четырёхлетней девочкой. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 54-летний мужчина. Правоохранители считают, что 21 августа 2022 года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырёхлетней девочки. Подозреваемый арестован, назначен ряд судебных экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

В ведомстве отмечают, что после публичного обращения матери пострадавшей управление СКР организовало личный приём, рассмотрев все её доводы.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Ульяновской области задержан местный житель, которого подозревают в истязании двухлетнего ребёнка и избиении сожительницы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2022 года в России вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов-убийц и рецидивистов.

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