Москва, , 10:25 — REGNUM Евросоюз не задумывается о последствиях военной поддержки киевского режима, настрой на затягивание конфликта угрожает безопасности всего континента. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель открыто говорит о тренировке киевских военных подразделений рядом стран ЕС. Перспективы создания тренировочной миссии Евросоюза обсуждались в конце августа на неформальной встрече министров обороны стран-членов ЕС в Праге. Помимо поставок Киеву оружия и военной техники страны ЕС «стремятся упорядочить военную деятельность» на территории б. УССР «под своим началом».

«Делают это, не задумываясь о последствиях. Боррель продолжает выступать с воинствующими заявлениями, которые не имеют ничего общего с дипломатией», — подчеркнул Руденко в беседе с РИА Новости.

По его словам, это указывает на нежелание ЕС приближать мир и сохранение линии на затягивание конфликта. Воплощается сценарий по превращению б. УССР в очаг постоянной напряжённости и нестабильности у границ России.

Киеву поставляют оружие, от которого гибнут мирные люди, женщины и дети. Разрушается гражданская инфраструктура, ударам подвергаются критические объекты, такие как Запорожская АЭС. Это ставит под угрозу безопасность всего европейского континента, добавил Руденко.

Читайте также: Боррель: политика Европы в отношении РФ будет гораздо более автономной