Пекин, 6 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Народный банк Китая уже второй раз за год объявил, что сократит норматив по обязательным резервам иностранной валюты для банков. По словам экономистов, таким образом центральный банк Китая хочет удержать китайский юань от слишком быстрого ослабления по отношению к доллару США. Об этом 6 сентября сообщает CNBC.

Юань

Такие меры теоретически уменьшают давление на юань, который в 2022 году упал более чем на 8% по отношению к доллару США — до двухлетнего минимума.

Последние действия китайского центробанка показывают, насколько важным остается для Пекина обменный курс юаня к доллару, отмечается в докладе крупнейшей брокерской компании Японии Nomura, подготовленном командой экономистов под руководством главного специалиста компании по Китаю Тин Лу.

Они назвали две причины:

«Во-первых, в год перестановок в руководстве, которые происходят раз в десятилетие, и в условиях повышенной напряженности между США и Китаем китайские лидеры особенно заботятся о двустороннем обменном курсе юаня к доллару США, поскольку считают, что курс юаня к доллару США каким-то образом отражает относительную экономическую и политическую силу, — говорится в докладе. — Во-вторых, значительное снижение курса юаня к доллару США может подорвать внутренние настроения и ускорить отток капитала».

За последние несколько лет напряженность в отношениях между США и Китаем усилилась, что привело к введению тарифов и санкций против китайских технологических компаний.

Между тем экономический рост Китая замедлился за последние три года, особенно в связи с пандемией 2020 года. Ужесточение ковидных ограничительных мер в 2022 году заставило многих экономистов снизить прогнозы по ВВП Китая примерно до 3%.

Это замедление экономического роста способствовало ослаблению юаня, что может удешевить китайские экспортные товары для покупателей в США и других странах.

«Мы считаем, что Народный банк Китая может проявить терпимость к дальнейшему снижению курса юаня по отношению к доллару США, особенно в условиях продолжающегося укрепления доллара в целом, хотя, возможно, он захочет избежать дальнейшего и слишком быстрого одностороннего обесценивания, если это возможно», — говорится в отчете аналитика финансового конгломерата Goldman Sachs Мэгги Вэй и ее группы.

Аналитики Goldman Sachs ожидают снижения курса юаня по отношению к доллару до 7 в течение следующих трех месяцев. Валютные аналитики Nomura прогнозируют уровень 7,2 к концу 2022 года.