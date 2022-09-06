Красноярск, 6 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В южных районах Красноярского края 7 сентября ожидается сильная жара. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков, столбики термометров поднимутся до +30, +35 °С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасение в жару

Как подчеркнули в МЧС, местами наблюдается высокая пожарная опасность четвёртого класса. Возможно возникновение ландшафтных пожаров.

Население просят строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11:00 (местное время) 6 сентября в регионе зарегистрировано четыре лесных пожара. Возгорания действуют в Ермаковском и Шушенском районах. В краевом минлесхозе заверили, что огонь не угрожает населённым пунктам.

Читайте также: Леса горят в двух районах Красноярского края