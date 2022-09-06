Таллин, 6 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Потенциальной политической силы, которая могла бы объединить русскоязычных людей Эстонии и пойти под понятными для них лозунгами на парламентские выборы, нет и не предвидится.

Такое мнение в интервью порталу новостей гостелерадио страны ERR высказал депутат Нарвского горсобрания, бывший депутат национального парламента Михаил Стальнухин.

Он аргументировал свое мнение тем, что в современной Эстонии власти и эстонское общество просто игнорируют мнение крупнейшего нацменьшинства, например, о важности сохранения советских военных памятников и празднике Дня Победы 9 мая, а действующие политики и политические партии не готовы взять на себя такую ответственность.

«У нас, похоже, нет ни одной политической силы, которая взяла бы на себя эти самые основные права и всю эту тематику. Ее просто нет», — заявил Стальнухин, добавив: «В Эстонии есть определенный политический спектр справа до центра, но левых партий вообще нет».

Стальнухин добавил, что сам он не намерен создавать какие-либо политические силы вне Центристской партии, в которой он состоит. Если его исключат из партии за принципиальную позицию по сохранению советских военных памятников и критику правящих элит страны, то Стальнухин, по его словам, готов пойти в школу учителем.