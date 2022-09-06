Кострома, 6 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Флун Гумеров написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте думы.

Wikipedia.ru Флун Гумеров с Владимиром Путиным на выставке в Костроме (апрель 2005)

Депутат был избран по 13 избирательному округу, включающему в себя Волгореченск, поселения Костромского и Нерехтского районов. Депутат пояснил, что решил оставить место из-за необходимости «сконцентрироваться на развитии ювелирной отрасли». Заявление парламентария 15 сентября рассмотрят его коллеги.

Ранее полномочия досрочно сложил ещё один владелец ювелирного бизнеса — Максим Гутерман. Депутат является коммерческим директором костромского ювелирного завода «Топаз» и, в отличие от Гумерова, не стал объяснять причину ухода.