Владивосток, , 10:35 — REGNUM Амурская область нуждается в строительстве шести путепроводов. Об этом заявил 6 сентября на VII Восточном экономическом форуме губернатор региона Василий Орлов. По его мнению, отсутствие надземных переходов через железную дорогу в том числе влияет на функционирование Транссиба.

Путепровод Mos.ru

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Глава региона напомнил, что многие населённые пункты в Амурской области разделены транссибирской магистралью на две части, вплоть до того, что по разным сторонам могут находиться поликлиника и детский сад.

«Соответственно, нет путепроводов, есть риски для людей, которые пересекают железнодорожные переезды. По планам межпоездной интервал будет только сокращаться, а это значит, что люди будут часами стоять на переездах. Так жить нельзя. Нужно строить путепроводы. Нас услышал президент, и соответствующие поручения уже даны», — написал губернатор региона в своём телеграм-канале.

Василий Орлов подчеркнул, что финансировать строительство путепроводов можно в том числе с помощью концессии. Губернатор призвал не игнорировать эту проблему, а решать. Тему обсуждали на сессии ВЭФ «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?».

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке городского типа Новобурейский в Амурской области появится путепровод. Возвести его намерены к 2024 году, стоимость реализации проекта оценивается в 2,5 млрд рублей.