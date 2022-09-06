Таллин, 6 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В спортцентре Wiru Кохтла-Ярве (северо-восточная Эстония) отключили все бани, кроме двух при бассейне. Об этом порталу региональных новостей «Северное побережье» сообщил директор спортцентра Михаил Кастрицкий.

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По его словам, это сделано в связи с необходимостью экономии электроэнергии: «В связи с растущими ценами на энергоносители руководство города попросило нас найти резервы экономии коммунальных расходов во всех подведомственных домах на 15-20%».

Он добавил, что спортцентр ищет и другие способы экономного расходования энергии, чтобы не поднимать цены.

Кастрицкий сообщил, что спортцентр пробует гибко оперировать режимом подачи электроэнергии, включая вентиляцию в залах только на время проведения занятий. «Самое большое потребление — в бассейне, но отключать систему вентиляции там невозможно», — сетует директор.

Он признал, что уже ясно, что действующие цены на услуги спортцентра придется повышать, но понимает, насколько это непопулярное решение.