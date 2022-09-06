Новосибирск, 6 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области за ночь с 5 на 6 сентября произошло два пожара, закончившиеся гибелью людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Новосибирской области Пожар в Новосибирской области

Так, около 2 часов ночи поступил сигнал о возгорании в бревенчатом доме в селе Убинское. К моменту прибытия огнеборцев произошло частичное обрушение кровли. Спустя 11 минут пожар был ликвидирован на площади 112 кв. метров. При разборе завалов было обнаружено тело погибшего.

Спустя пару часов в садовом обществе «Энергия» загорелась дощатая дача. К прибытию пожарных дом, а также гараж с автомобилем были полностью охвачены огнём.

«За 14 минут пожар был локализован. Еще через пять минут пожарные ликвидировали открытое горение. При выполнении неотложных работ после тушения сотрудники МЧС России в одной из комнат нашли мужчину без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

По факту трагедии в СНТ организована доследственная проверка. На месте побывал сотрудник территориального следственного органа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.