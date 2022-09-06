Владивосток, 6 сентября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и транспортная группа FESCO в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития перевалочных мощностей ПАО «Владивостокский морской торговый порт». Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 6 сентября, сообщает Минвостокразвития России.

«Владивостокский морской торговый порт»

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Документ был подписан директором КРДВ Николаем Запрягаевым и главой FESCO Аркадием Коростелёвым в присутствии полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Транспортная группа FESCO намерена разработать и реализовать проект по расширению перевалочных и перерабатывающих мощностей Владивостокского морского торгового порта. Ожидается, что полный объём инвестиций составит 24 млрд рублей. Кроме того, FESCO планирует подать заявку на статус резидента на территории опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики обязалась содействовать в получении господдержки, необходимой для реализации инвестиционного проекта, способствовать эффективному взаимодействию с другими институтами развития и органами федеральной и региональной власти, оказать поддержку в переговорах с потенциальными инвесторами, а также помочь в проработке концепции и инфраструктурного обеспечения инвестпроекта.

«Для многих территорий Дальнего Востока морской транспорт является, по сути, безальтернативным. От него зависит снабжение населения продовольствием и товарами первой необходимости, строек, оборудованием и строительными материалами, развитие экономики. Увеличение перерабатывающих мощностей и грузооборота морских терминалов непосредственно влияет на развитие экономики дальневосточных территорий. Будем поддерживать этот и другие проекты, направленные на развитие портовой инфраструктуры», — отметил Юрий Трутнев.

«Развитие мощностей Владивостокского морского торгового порта — ответ на новые логистические вызовы. Будем оказывать инвестору комплексную поддержку по линии Корпорации в части инфраструктурного обеспечения проекта, заключении и осуществлении экспортных контрактов, содействовать инвестору в получении финансирования и других мер государственной поддержки, необходимых для успешной реализации проекта», — подчеркнул Николай Запрягаев.

«Новый проект по увеличению перерабатывающих мощностей и грузооборота ВМТП предусматривает возведение современных контейнерных площадок на территории порта, перекомпоновку и оптимизацию его площадей, а также сокращение зоны перевалки угля. Трансформация ВМТП станет ответом на растущий грузооборот и позволит Дальнему Востоку оперативно реагировать на вызовы, связанные с изменением мировых логистических маршрутов», — рассказал Аркадий Коростелёв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что морские порты Арктического бассейна показали самые высокие темпы роста грузооборота в России. Показатель вырос на 3,3 процента. Объём поставок достиг 56,5 млн тонн.

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