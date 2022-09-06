Москва, 6 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Российская компания DDoS-Guard прекратила оказывать услуги скандально известному американскому форуму Kiwi Farms, который обвиняют в доведении до суицида трёх людей. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на слова пресс-службы компании.

Mike MacKenzie Интернет

«Мы предоставляем услуги тем, кто в них нуждается, если сайт клиента не преступил черту закона или если не пришло официальное уведомление от уполномоченных органов о запрете на поддержку ресурса. Сегодня DDoS-Guard прекратил предоставление услуг для форума Kiwi Farms, не дожидаясь официального уведомления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от поддержки Kiwi Farms отказался провайдер Cloudflare, после чего форуму пришлось перейти на российские серверы.