Таллин, , 10:19 — REGNUM

5G Accomm.com

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) объявил о начале конкурса для связи поколения 5G на выдачу шести частотных лицензий. Об этом сообщили в организации.

Как отмечается в сообщении, стартовавший весной 2022 года и успешно завершившийся летом первый конкурс на получение частотных лицензий 5G показал, что конкуренция между предприятиями связи высока, как и интерес к развитию сетей 5G.

«Однако только что начавшийся конкурс будет проходить по-новому, когда, в отличие от предыдущего, шесть частотных блоков будут выставлены на аукцион одновременно и в частотном диапазоне, идеально подходящем для охвата сельской местности», — сообщила генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг.

Всего на аукцион будет выставлено шесть блоков 2×5 МГц в диапазоне частот 5G 694-790 МГц. Каждый участник конкурса может выиграть не более двух частотных блоков. Стартовая цена одной частотной лицензии составляет 1 млн евро.

Диапазон частот 700 МГц считается одной из наиболее важных частот 5G наряду с 3,5 ГГц и 26 ГГц и имеет большое значение для внедрения технологии 5G.

Владелец частотной лицензии обязан сделать услугу связи доступной для конечного пользователя в течение двух лет в объеме не менее 50% и в течение четырех лет в объеме не менее 95% в каждом уезде, за исключением Ида-Вируского, Йыгеваского, Тартуского, Пыльваского и Выруского уездов.

В этих приграничных с Россией уездах невозможно гарантировать такое же полное покрытие из-за действующих российских ограничений.