Брянск, , 10:28 — REGNUM Три новые деревянные скульптуры установили 5 сентября в парке-музее имени Алексея Толстого в Брянске, сообщает пресс-служба администрации города.

Деревянные скульптуры в парке Брянска https://bga32.ru

Композиции открыли в день 205-летия земляка, писателя, поэта и сатирика Алексея Толстого. Они созданы по мотивам крылатых фраз Козьмы Пруткова — литературного псевдонима Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых. Теперь в брянском парке есть «Сила мысли», «Зри в корень» и «Одно яйцо два раза не высидишь».

Деревянные скульптуры созданы мастерами-резчиками Андреем Вишневским, Андреем Кондрашовым и Фёдором Яниным, а автором идеи выступила кандидат филологических наук, исследователь жизни и творчества Алексея Толстого Наталья Нифагина.