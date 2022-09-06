Таллин, , 10:17 — REGNUM

Семья Pixabay.com

По результатам переписи населения 2021 года, в Эстонии насчитывается 341 995 семей. Об этом сообщил Департамент статистики, отметив, что, по сравнению с прошлой переписью, семей стало меньше на 5%.

Подчеркивается, что несовершеннолетние дети воспитываются в 154 625 семьях (45% общего числа семей), а 16% жителей Эстонии живут одиноко. Семей стало меньше, однако проживающих по одному адресу людей стало значительно больше — 561 655. С чем это связано, в комментарии госучреждения не указывается.

При этом 49% эстонских семей состоят из двух человек, 22% — из трех, 20% — из четырех и остальные 9% состоят из пяти или более человек.

Среди семей 55% образуют супружеские пары, еще 27% живут в незарегистрированном браке. Семей с родителями-одиночками насчитывается 61 465, то есть 18%. При этом матерей-одиночек — 16%, а отцов-одиночек — 2%.

С родителями-одиночками проживают 36 939 детей (14% всех проживающих в семьях детей).