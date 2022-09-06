Тутаев, Ярославская область, 6 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Ущерб, нанесённый природе после загрязнения реки Рыкуши в Тутаевском района Ярославской области, оценили в миллион рублей. Об этом сообщается в ответе первого заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора на запрос депутата Ярославской областной думы Елены Кузнецовой.

yarnews.net Загрязнённая вода в реке Рыкуша

В первую очередь ведомство отмечает, что через выпуск городского ливневого коллектора, который не оборудован очистными сооружениями, был допущен сброс загрязнённых стоков в реку. Ущерб природе оценили в миллион рублей.

Сейчас в суд направлен иск к администрации района «об обязанности по прекращению загрязнённых стоков из выпусков городской канализации в Рыкушу». При этом не указывается, кто будет возмещать ущерб.

Напомним, экологические проблемы с рекой Рыкушей тянутся уже не первый год. Так в сентябре 2021 года река окрасилась в «молочный цвет», ещё раз эта ситуация повторилась уже в июле 2022 года, а затем река и вовсе почернела. Какое именно предприятие сбросило через ливневую канализацию стоки, так до сих пор и не понятно.